Кабмін затвердив план дій у разі воєнного стану

Кабінет міністрів України затвердив план дій на випадок воєнного стану. Він передбачає, зокрема, встановлення заборони або обмеження громадянам вибору місця перебування чи проживання, повідомляє Обозреватель.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 29 грудня. Зазначається, що жінок із переліку спеціальностей, які мають стати на військовий облік, також призиватимуть для несення служби у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Так, рішення про запровадження заборони або обмеження ухвалює військове командування на підставі указу президента України про введення воєнного стану. У рішенні мають бути вказані обставини та несприятливі фактори, що викликали таку ситуацію.

Також має бути зазначено:

обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб;

термін запровадження заборони або обмеження;

перелік осіб, які підпадають під неї;

населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента про ведення воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні набув чинності наказ Міноборони, який серйозно розширює перелік професій для жінок, які стануть військовозобов'язаними. Тепер на військовий облік ставитимуть офіціанток, бухгалтерок, акторок, бібліотекарок, науковиць та багатьох інших. Усім їм доведеться пройти медкомісію та стати на облік у військкоматі.

Жінки, які в Україні підпадають під військовий облік, мають стати на нього до кінця 2022 року. У командуванні наголосили, що постановка на облік не означає заклик на військову службу.