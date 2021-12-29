АМКУ схвалив продаж Більшовика переможцю аукціону

Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Дженерал комерс", яка перемогла на аукціоні, придбати "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"), повідомляє UBR.

27 жовтня "Більшовик" продали майже за 1,43 млрд. грн. Офіційним покупцем стала пов'язана з UFuture компанія Дженерал комерс. Пізніше засновник холдингової компанії UFuture та співвласник компанії, яка керує аеропортом "Жуляни", Василь Хмельницький підтвердив, що є співінвестором заводу.

ЗМІ написали, що Хмельницький нібито "відсіяв" потенційних інвесторів, яких було близько 15. А з учасниками аукціону – домовився купити завод у Києві за мінімальною ціною. Очікується, що на місці "Більшовика" зведуть новий ЖК або бізнес-центр.

На підставі публікацій у ЗМІ АМКУ почав досліджувати приватизаційний аукціон.