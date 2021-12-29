Сонячно, морозно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня

У передостанній день 2021 року на українців чекає помірний мороз, сонце й тиха погода без опадів у всіх регіонах країни.

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Отже, у четвер, 30 грудня, у всіх північних, східних, південних, а також у більшості центральних областей очікується температура від -6°С до -2°С удень та від -13°С до -6°С уночі. Разом із тим, у Хмельницькій, Київській та Житомирській областях буде трохи тепліше – від 3°С до 0°С удень та від -9°С на заході до -6°С у центрі вночі. Ще тепліше буде в інших областях на заході країни – там очікується температура від -1°С до 4°С удень та від 8°С до 0°С уночі. І найтепліше буде в Криму – там обіцяють близько 5-7°С удень і від -7°С до -5°С уночі.

Істотних опадів 30 грудня не очікується ніде по країні. У всіх регіонах прогнозують сонячну погоду з невеликою хмарністю. Середня очікувана швидкість вітру на рівні 4-11 км/год, на півдні – до 18 км/год.

30 грудня на дорогах більшості областей утримається ожеледь, у Запорізькій області – ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий); у окремих районах Миколаївської та Донецької областей утримається сильна ожеледиця (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У столиці України, Києві, 30 грудня очікується температура повітря від -8°С до -1°С протягом дня та хмарна погода з проясненнями.