Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу торги на міжбанківському валютному ринку пройшли в спокійній, діловій обстановці. Втручання Національного банку не знадобилося: продавці та покупці валюти змогли досягти консенсусу без його допомоги.

Основними дійовими особами сьогоднішньої торгівлі були банки, які вчора купили ОВДП на аукціоні Міністерства фінансів. Декому не вистачило наявної гривні для оплати і довелося продавати валюту, чим не забули скористатися імпортери. У той самий час серед покупців було помічено банки з іноземним капіталом; не виключено, що сьогодні вони виконували заявки нерезидентів, які отримали виплати за купонами ОВДП, конвертуючи їх у валюту. Незважаючи на те, що продавців було значно менше, ніж покупців, сильного зростання курсу долара ми не побачили.

Закрили торги середи на 6 копійок на купівлі та на 2 копійки на продажі вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,18/27,24 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися ще, ніж учора: спред на відкритті становив 6 копійок. Перша угода на 1 млн. доларів за ціною 27,20 гривень пройшла о 9:40. Із самого початку торгів продавців було менше, ніж покупців, але вони були більш зацікавлені у якнайшвидшому скоєнні операцій і тому відразу почали скидати ціни. На 10:40 цінник на покупку опустився до 27,165 гривень, а на продаж - до 27,188 гривень. Такі ціни здалися дуже привабливими покупцям, і вони швидко викупили все, що було дешевшим за 27,20. До 11-ї години торгівля сконцентрувалася в діапазоні 27,19-27,22 і проходила в ньому аж до кінця обідньої перерви. Перед його кінцем над ринком виник великий банк із іноземним капіталом; його покупки виштовхнули котирування вгору, і по обіді операції йшли вже в діапазоні 27,22-27,24 гривень. Національний банк оцінив ситуацію як спокійну та утримався від виходу з інтервенцією.

Котирування закриття торгів – 27,23/27,24 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 29,1 млн. порівняно з вівторком і склав 164,3 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1984 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1984 гривень. Офіційний курс долара на 30 грудня встановлено на позначці 27,2077 гривень за долар, зниження на 1,58 копійки.

встановлено на позначці 27,2077 гривень за долар, зниження на 1,58 копійки. Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на позначці 30,776 гривень за євро, зниження на 6,41 коп.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва протягом дня сьогодні залишалася стабільною на рівні 27,21-27,23 гривень. Попит та пропозиція врівноважували одне одного. За твердженням операторів готівкового валютного ринку, через негоду різко знизилася кількість клієнтів, що й зумовило таку стабільність.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1363 долара. Близькість кінця року зумовила високу волатильність на світових ринках. Євро в першій половині дня опустився до позначки 1,1273 долара, а надвечір злетів майже на 100 пунктів, піднявшись до 1,1367 долара. Готівковий євро вдень подешевшав з 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривень, але надвечір, відреагувавши на те, що відбувається на FOREX, банки почали піднімати цінники; за ними підтягнулися й оптові обмінні пункти. До 17 години купити євро дешевше за 30,70 гривень стало дуже проблематично.

Російський рубль у першій половині дня був затиснутий в діапазоні 73,60-73,80 рублів за долар, але до вечора зростання долара у світі позначилося і на ньому: російська валюта подешевшала до 73,87 рублів і станом на 17:45 торгується у вузькому діапазон 73,77-73,85 рубля за долар. Все це ніяк не позначилося на ціні готівкового рубля: її явно забетонували на рівні 3,68-3,70 гривень за 10 рублів. Обороти (з певної причини) у російському рублі стають дедалі менше, немає сильного попиту, ні великої пропозиції, тому фіксована вартість є обмінникам хорошим варіантом.