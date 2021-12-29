ГБР підтвердило проведення обшуків у членів "Євросолідарності"

Слідчі Державного бюро розслідувань у середу, 29 грудня, провели низку обшуків у рамках розслідування злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій навколо цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчі ДБР, на підставі відповідних ухвал слідчого судді, провели низку обшуків за місцями можливого зберігання речей або документів, які мають значення для кримінального провадження", - повідомили агентству у ДБР.

У бюро нагадали, що провадження відкрито за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Раніше керівник центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов на брифінгу повідомив, що правоохоронці о 7-й ранку в середу провели обшуки у першого помічника п'ятого президента України Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка, проте нічого не знайшли.