Fozzy Group розширить мережу дискаунтерів Thrash! Траш!

Група компаній Fozzy Group планує у 2022 році відкрити 60 нових магазинів-дискаунтерів Thrash! Траш, повідомляє Новое время.

Мережа планує у 2022 році також розвивати проекти Food to Go, Випічка, Піца власного виробництва.

У 2021 році було відкрито 32 нових магазини Thrash! Траш!, внаслідок чого мережа розширилася до 90 магазинів у 41 місті України. Загальна площа мережі становить 73,5 тис. кв. м

Перший магазин Thrash! Траш! відкрився у Харкові у 2016 році.

Fozzy Group — один із найбільших українських рітейлерів з понад 690 торговими точками. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети Сільпо, оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку Фора, дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети Біла ромашка, магазини персональної електроніки Ringoo.

Найбільша в Україні мережа супермаркетів АТБ нараховує близько 1270 магазинів.