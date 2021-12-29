Київ "підскочив" у світовому "розумному" рейтингу

Київ піднявся у світовому рейтингу Smart City Index на 16 пунктів і зайняв 82 місце, повідомляє УНІАН.

Про це написав керівник цифрової трансформації (CDT0) Києва Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.

"За рік ми піднялися на 16 пунктів і зайняли 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст – Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти)" , – написав Оленич.

Зазначається, що дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники (рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність тощо) та опитування 15 тисяч місцевих жителів.

Лідерами рейтингу стали Сінгапур, Цюрих та Осло. Також в ТОП-10 розумних міст потрапили Тайбей, Лозанна, Гельсінкі, Копенгаген, Женева, Окленд, Більбао.

"Серед онлайн-сервісів у Києві позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи. Водночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян" , – написав Оленич.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що у міжнародному рейтингу міст-мільйонників Best Cities Reports-2021 Київ опинився на 87-му місці, піднявшись за рік зі 139-го.