Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провели переговори щодо питань урегулювання на Донбасі та контактів із Росією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем нарощування військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного урегулювання з Росією", - повідомив речник прес-служби Держдепу США Нед Прайс.