Словесні ляпи нардепів у 2021: хто відзначився
Найяскравіших словесних ляпів у 2021 році припустилися народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко, Ігор Негулевський та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, повідомляє УНІАН.
Негулевський прямо з трибуни Верховної Ради вилаявся "матюками з перцем" та навіть не вибачився.
Народний обранець почав свій виступ у парламенті зі слів: "Б**ть йо**на".
Кива ще навесні смішно обмовився – він споганив вислів "не вартий і виїденого яйця".
"Вона не варта і виїденого лиця", – сказав нардеп.
Останні словесні ляпи Тищенка стосуються сфери кулінарії. Політик стверджував, що мітбол – це українське слово. Насправді, це англійське слово, яке у перекладі означає м’ясна кулька.
"То найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка – це мітбол по-київськи", – говорив Тищенко.
Нардеп також розповідав, що купує продукти в Києві на Бессарабському ринку, і зганьбився – показав, що не знає реальні ціни, зокрема, на м'ясо.
"Яловичина коштує… ось я купляв ось останнього разу… від 50 до 70 (гривень – Ред.) те, що я купував", – сказав він.