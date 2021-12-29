Словесні ляпи нардепів у 2021: хто відзначився

Найяскравіших словесних ляпів у 2021 році припустилися народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко, Ігор Негулевський та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, повідомляє УНІАН.

Негулевський прямо з трибуни Верховної Ради вилаявся "матюками з перцем" та навіть не вибачився.

Народний обранець почав свій виступ у парламенті зі слів: "Б**ть йо**на".

Кива ще навесні смішно обмовився – він споганив вислів "не вартий і виїденого яйця".

"Вона не варта і виїденого лиця" , – сказав нардеп.

Останні словесні ляпи Тищенка стосуються сфери кулінарії. Політик стверджував, що мітбол – це українське слово. Насправді, це англійське слово, яке у перекладі означає м’ясна кулька.

"То найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка – це мітбол по-київськи" , – говорив Тищенко.

Нардеп також розповідав, що купує продукти в Києві на Бессарабському ринку, і зганьбився – показав, що не знає реальні ціни, зокрема, на м'ясо.