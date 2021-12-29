У ВП не знають, чи була помічниця Зеленського на секретній нараді

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував інформацію про те, що помічниця глави держави Марія Левченко нібито була присутня на секретних нарадах без допуску, повідомляє Новое время.

Напередодні народна депутатка від Євросолідарності Ірина Фріз заявила, що отримала відповідь на свій запит із СБУ, згідно з яким, Марія Левченко не має допуску до держтаємниці. За даними журналіста Юрія Бутусова, Левченко 24 липня 2020 року була присутня на нараді в кабінеті Володимира Зеленського, що стосувалася операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

У коментарі Суспільному Никифоров заявив, що допис Ірини Фріз ґрунтується на її припущеннях та інформації Бутусова.

"Тобто, вона зібрала факти, інтерпретувала їх як хотіла. Ми ж не знаємо, була вона присутня чи ні. Це лише припущення Ірини Фріз..." , — сказав речник Зеленського.

Никифоров додав, що йому не відомо про нібито присутність Левченко під час обговорення спецоперації, оскільки він тоді не працював в Офісі президента:

«Допис пані Ірини Фріз базується виключно на її власних тлумаченнях певних фактів і також із посиланням на інформацію так само неофіційну, непідтверджену журналіста Юрія Бутусова».

Марія Левченко — дружина колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, якого звільнили 13 грудня після скандалу на в'їзді до Краматорська. Автомобіль Гогілашвілі зупинили співробітники поліції, а він у відповідь на прохання пред’явити документи обурився, що правоохоронець його не впізнав, почав йому погрожувати і смикати за рукав.

В останній декларації Гогілашвілі, де Марія Левченко вказана як його дружина, її основним місцем роботи є Студія Квартал 95 (за 2020 рік вона заробила там 143 тис. 920 грн). Президент співпрацював із Левченко ще з часів роботи у Студії Квартал 95.