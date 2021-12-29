Англійські адвокати розпочали розслідування за блокування виплат ДПЕК

Англійські адвокати фірми BCL Solicitors повідомили Гарантованого покупця, Кабінет Міністрів України, Офіс Президента України та Міністерство енергетики України про ініціювання приватного кримінального розслідування на території Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться у листі англійських адвокатів, надісланому 29.12.2021 в інтересах ДТЕК ВДЕ.

Юристи звертають увагу на те, що "Гарантований покупець" не виконав вимог попередніх листів – не погасив заборгованість перед ДТЕК ВДЕ та не надав жодних пояснень своїх дій.

На думку англійських юристів, причетними посадовими особами було вчинено низку діянь, що мають ознаки злочинів за англійським правом. Зокрема, кошти, які Гарантований покупець повинен перерахувати на користь ДТЕК ВДЕ, але безпідставно утримує на своєму рахунку, набули ознак майна, набутого злочинним шляхом.

Адвокати звертають увагу на те, що за підписаним у червні 2020 року Меморандумом про взаєморозуміння держава взяла на себе обов’язок погасити існуючу заборгованість перед виробниками ВДЕ до 31.12.2021. Юристи також нагадують про нецільове використання коштів, залучених Укренерго від випуску єврооблігацій, про що було поінформовано, зокрема, ЄБРР як ключового інвестора.

Адвокати наполягають на погашенні заборгованості перед ДТЕК ВДЕ до 31.12.2021.

Як зазначається, в іншому разі ДТЕК ВДЕ має намір звернутися до Міської поліції Лондона, Управління фінансового контролю Великої Британії та Управління з питань серйозного шахрайства Великої Британії, а також висунути приватне обвинувачення згідно норм англійського законодавства.

На даний час вже розпочато приватне розслідування з метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб на території Великої