В Україні знайшли 5-кілограмовий камінь бурштину

На родовищі Володимирець-Східний у Рівненській області знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Його вага становить понад п'ять кілограмів, повідомляє Обозреватель.

Окрім того, він увійшов до десятки найбільших "бурштинових" каменів світу,.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook опублікував фото надзвичайної знахідки.

Коваль розповів, що найбільший камінь бурштину у світі важить понад дев'ять кілограмів і зараз у німецькій столиці Берліні. Його помістили у міський Музей природознавства.

Камінь важить понад 5 кг. Джерело: Віталій Коваль / Facebook

Водночас, за словами глави Рівненської ОДА, у нашій державі найбільшими коштовними самоцвітами вважалися камені вагою 1930 грамів та 1040 грамів.

Той, що знайшли на родовищі Володимирець-Східний, видобула компанія "Сонячне ремесло". Легальний видобуток бурштину компанія розпочала в травні 2021 року. Для цього вона отримала спеціальний дозвіл. Компанія займається добуванням корисних копалин та розробленням кар'єрів.

Його видобули на родовищі Володимирець-Східний. Джерело: Віталій Коваль / Facebook

Його видобули на родовищі Володимирець-Східний. Джерело: Віталій Коваль / Facebook

Коваль підкреслив: українські експерти вважають такі знахідки дуже важливими й цінними. Зокрема, таку думку висловили фахівці Державного гемологічного центру.

"Лише кілька каменів подібної ваги є в музеях та приватних колекціях" , – додав посадовець.

Скриншот повідомлення Віталія Коваля у Facebook

У Рівненській області в урочищі Володимирець-Східний у травні 2021 року відновили легальний видобуток бурштину. Компанія "Сонячне ремесло" отримала спецдозвіл на розробку ділянки. Дозвіл видали на видобуток каменю на родовищі площею 84 гектари. Камінь видобувають за допомогою так званого мобільно-сортувального комплексу. Він дозволяє перелопатити 50 кубометрів піску на годину, і це дає близько 1 кілограма каменю.