РНБО про війська РФ: Великого скупчення не спостерігаємо

Великого скупчення російських військ на кордоні України немає. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в середу, 29 грудня, повідомляє Корреспондент.

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це некритично", - сказав Данілов.

Він відзначив, що Росії для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно буде збільшити військове угруповання на кордоні в три-п'ять разів.

"Набагато більше, ніж є сьогодні", - уточнив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що загроза російського вторгнення є – Україна вже 7 років, як живе в умовах повномасштабного нападу Росії.