У Єгипті хочуть заборонити вирощувати декоративні рослини

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі має намір заборонити вирощування в країні декоративних рослин через дефіцит водних ресурсів, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Виступаючи на конференції, в ході якої було представлено плани з освоєння земель сільськогосподарського призначення, глава держави висловився на нестачу води в країні.

На думку президента, декоративні рослини споживають дуже багато води, що є неприйнятним в умовах водної кризи. Він звернувся до прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбулі із проханням розробити проект заборони декоративних рослин. Вода хорошої якості повинна використовуватися для вирощування сільськогосподарських культур, а воду, яка не підходить для сільського господарства, можна використовувати для інших цілей, зазначив Ас Сісі.

Єгипет останніми роками стикається з нестачею водних ресурсів, пов'язаною з кліматичними змінами та зростанням населення країни. Життєво важливою є суперечка Каїра з Ефіопією про будівництво останньої гідроелектростанції «Хідасе» на Нілі, яка може погіршити нестачу води в Єгипті.