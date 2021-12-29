Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів

Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів

Засновник проєкту Starlink Ілон Маск відкинув критику, що його супутники займають занадто багато місця в космосі і витісняють конкурентів. За його словами, орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети і місця там вистачить усім, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли", - заявив виданню Financial Times Маск, відповідаючи на звинувачення у витісненні з навколоземної орбіти конкурентів.

Він порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з кількістю автомобілів на Землі. За його словами, їх кількість на планеті становить близько 2 млрд штук. При цьому, уточнив Маск, поверхня землі менша, ніж орбітальна "оболонка" навколо планети, де можна кожні 10 метрів розміщувати Космічні апарати.

"Це означало б місце для десятків мільярдів супутників. Пара тисяч супутників - це дрібниця. Це як пара тисяч машин на землі", - додав Маск.

Нагадаємо, 28 грудня Китай поскаржився США і ООН на проєкт Starlink Ілона Маска, який нібито загрожує безпеці тайконавтів.

На проєкт Маска також поскаржився глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер. Він звинуватив засновника компанії SpaceX в установці нових правил для космічної комерції.

Компанія SpaceX вже вивела на навколоземну орбіту близько 2000 супутників для своєї широкосмугової мережі зв'язку Starlink і планує виведення ще кілька десятків тисяч. Один із запусків відбувся 19 грудня.

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