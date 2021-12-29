Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин з'явився на зборах Трудової партії Кореї значно схудлим. У вівторок, 28 грудня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

На зборах Трудової партії Кореї партійні діячі КНДР обговорили реалізацію політики у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.

При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.