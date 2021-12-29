Оцінено зв'язок вживання алкоголю з низьким ризиком зараження коронавірусом

Вчені з Піттсбурзького університету виявили зв'язок між помірним рівнем споживання міцного алкоголю та імунітетом від коронавірусної інфекції, повідомляє Лента.Ру.

У дослідженні взяли участь 90 добровольців віком від 55 до 103 років. Зазначається, що добровольці, які контактували з носіями інфекції, але не заразилися, випивали за місяць у середньому 27 порцій міцного алкоголю.

За даними експертів, ті, хто заразився, вживав близько 0,4 чарки на місяць. При цьому фахівцями не було виявлено жодного зв'язку між ризиком зараження коронавірусом та вживанням слабких алкогольних напоїв – пива чи вина.