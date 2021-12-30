Очікується бум на одну зі спеціальностей: скільки платять

В Україні у січні значно збільшиться кількість вакансій для вчителів та репетиторів. Їм пропонують зарплатню до 16 тис. грн на місяць. Зростання пропозицій пов'язане із зимовими канікулами, повідомляє Обозреватель.

"Зимові та літні канікули – це періоди, в які батьки намагаються зайняти своїх дітей, щоб ті не втрачали знання за час поза школою або могли підтягнути предмети, за якими є відставання. Тому ми бачимо, що щорічно приблизно в ті ж періоди, взимку та влітку, кількість вакансій для вчителів на нашому сайті підвищується відповідно до попиту" , – каже Олена Кірільєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

Рівень зарплат, який зараз пропонує більшість роботодавців вчителям, становить від 8000 до 16 000 гривень на місяць. Щодо заробітних плат репетиторів, то оплата занять із ними залежно від предмета оцінюється від 150 грн/год. і вище.

Найбільше вакансій доступно традиційно у великих містах – Києві, Харкові, Одесі. 75% доступних вакансій пропонують повну зайнятість, 25% – часткову. Переважно шукають викладачів для учнів із предметів 5-11 класів.

Серед головних вимог до претендентів на ці вакансії, які вказують роботодавці, насамперед – наявність вищої освіти, а також кілька років досвіду роботи, ввічливість та пунктуальність.