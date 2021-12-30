Курс валют НБУ на 30 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 29 грудня впав на 2 коп. до 27.21 за 1 долар.
Євро подешевшав на 6 коп. до 30.78 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 5 коп. до 36.58 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 29.65 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.207 700
|EUR
|Євро
|30,776 000
|RUB
|Рубль
|0.367 840
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.580 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.649 300
|PLN
|Польський злотий
|6.690 400