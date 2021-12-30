Курс валют НБУ на 30 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 29 грудня впав на 2 коп. до 27.21 за 1 долар.

Євро подешевшав на 6 коп. до 30.78 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 5 коп. до 36.58 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 29.65 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 грудня 2021 року.