Курс валют НБУ на 30 грудня

Курс валют НБУ на 30 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 29 грудня впав на 2 коп. до 27.21 за 1 долар.

Євро подешевшав на 6 коп. до 30.78 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 5 коп. до 36.58 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 29.65 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.207 700 --0.016
EUR Євро 30,776 000 --0.064
RUB Рубль 0.367 840 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 36.580 800 --0.053
CHF Швейцарський франк 29.649 300 --0.063
PLN Польський злотий 6.690 400 --0.004

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