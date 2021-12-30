У США заявили, що зустрічі Байдена й Путіна в Женеві не буде

Президент США Джо Байден не зустрічатиметься особисто з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у швейцарській Женеві. Переговори між Вашингтоном і Москвою, заплановані там на 10 січня, участі лідерів не передбачають, повідомляє Обозреватель.

Про це під час телефонного брифінгу заявив представник американської адміністрації.

"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах в Женеві" , – сказав чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають вони формат зустрічі найвищого рівня.

Він нагадав, що 10 січня пройдуть двосторонні переговори між американською і російською сторонами в межах діалогу щодо стратегічної стабільності.

Делегацію від США у Женеві формуватимуть представники Державного департаменту, Пентагону й інших відомств.