У США заявили, що зустрічі Байдена й Путіна в Женеві не буде
Президент США Джо Байден не зустрічатиметься особисто з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у швейцарській Женеві. Переговори між Вашингтоном і Москвою, заплановані там на 10 січня, участі лідерів не передбачають, повідомляє Обозреватель.
Про це під час телефонного брифінгу заявив представник американської адміністрації.
"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах в Женеві", – сказав чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають вони формат зустрічі найвищого рівня.
Він нагадав, що 10 січня пройдуть двосторонні переговори між американською і російською сторонами в межах діалогу щодо стратегічної стабільності.
Делегацію від США у Женеві формуватимуть представники Державного департаменту, Пентагону й інших відомств.
"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у цих обговореннях", – підкреслив чиновник.