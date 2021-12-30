У Парижі вводять обов'язковий масковий режим

У столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стане обов'язковим у публічних місцях. Причиною є різкий сплеск заражень штамом коронавірусу "Омікрон", пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що кожну секунду понад два французи заражаються коронавірусом.

Масковий режим на вулиці або в багатолюдних місцях у Парижі буде важливим бар'єром, здатним значно обмежити поширення інфекції. Ця вимога поширюється на всіх людей, старших 11 років. Виняток зроблено, зокрема, для велосипедистів та тих, хто займається спортом.

"Префектура поліції найближчим часом проводитиме регулярні та посилені перевірки, щоб переконатися у дотриманні цієї вимоги, особливо у багатолюдних місцях столиці. Недотримання цього заходу призведе до штрафу у розмірі 135 євро" , - заявили в поліції.

У Франції останніми днями різко зросла захворюваність на коронавірус. 24 грудня в країні захворіли 94 124 особи, тоді як на день пізніше лікарі виявили 104 611 нових пацієнтів, це були рекордні показники на той момент.