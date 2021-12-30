У Румунії знайшли скарб із трьох стародавніх срібних браслетів

Три срібні браслети виняткової цінності, які були створені племенем даків, були виявлені археологом-аматором за допомогою металошукача, повідомляє Новий час.

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Срібні браслети, яким близько 2000 років, було виявлено біля кореня дерева у центральному повіті Брашов, розповіли музейні експерти.

Браслети, на яких вирізане зображення людини, знаходяться у відмінному стані для свого віку. Найбільший із них важить близько 95 грамів. Речі передані до районного відділу культури, де вони будуть очищені та оцінені фахівцями.

Хоча ще рано говорити про якусь суму, три браслети можуть коштувати сотні тисяч євро. При цьому автор відкриття може претендувати на третину їхньої вартості.

Браслети були дуже популярні у мистецтві племені даків. Вони в основному вважалися жіночими прикрасами, але не можна виключити, що деякі типи браслетів, особливо багатоспіральні, були символами військово-політичних і священицьких функцій і тому носили їх чоловіки. У цьому випадку йдеться, швидше, про жіночі прикраси.

Флорін Божотяну, голова Асоціації дослідників історії, сказав, що ця знахідка була останнім відкриттям археолога-аматора, який використовував металошукач за останні роки. Він додав, що інший археолог порівняно недавно виявив скарб із майже 1000 іспанських, польських, турецьких та румунських монет на півдні Румунії.

За румунським законодавством будь-хто, хто розкопує скарби, має право на отримання 30% від вартості і до 45%, якщо вони відзначені експертами як національне надбання.

Додамо, територія Дакії відповідає нинішнім Румунії та Молдові, а також невеликим частинам Болгарії, Сербії, Польщі та України. Дакійське царство існувало з 82 р. до н. до римського завоювання 106 р. н.е.

Хоча археологи точно не знають, що містилося в урнах, цілком імовірно, що в них була їжа або питво, які потрібні в дорозі в потойбічний світ.

Цікаво, що поруч було виявлено два різні поселення: одне з епохи неоліту, віком 6000 років, а інше належало кельтам, яке вони збудували на руїнах попереднього поселення 2200 років тому.

Поселення епохи неоліту було досить складним. Наприклад, дослідники виявили сліди дерев'яних стін, які жителі кам'яної доби використовували для зміцнення своїх будинків, а у багатших людей було більше укріплень. Археологи також розкопали яму для зберігання продуктів, яке пізніше стало звалищем.