США, Британія, ФРН та Франція обговорили Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провів переговори із главами МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, Німеччини Анналеною Бербок та Великобританії Елізабет Трасс. Сторони обговорили ситуацію довкола України, інформували у Держдепі, повідомляє Корреспондент.

Згідно із заявою американського зовнішньополітичного відомства, співрозмовники домовилися й надалі координувати свої дії та виробляти спільну відповідь на можливе вторгнення російських військ в Україну.

"Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії" , - йдеться в документі.

Крім України, під час переговорів дипломати порушили питання консультацій у Відні стосовно повернення Тегерана до Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, відносин Литви з Китаєм та ситуації з організацією виборів у Лівії.