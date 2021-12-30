Навіть майонез: Каменських розповіла про харчування на Новий рік

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) зізналася, що тримати себе у формі, бути сильною й виглядати молодо їй допомагає правильне харчування. У Новий рік зірка робить виняток, дозволяючи собі випити ігристого вина, з'їсти салат із майонезом, холодець та інші "шкідливі" страви.﻿ Про це артистка розповіла в інтерв'ю, повідомляє Обозреватель.

"Новий рік для мене, як і для всіх українців, неможливий без олів'є. Я люблю і холодець з'їсти, і келих просеко випити. Я теж людина й мені хочеться підтримати компанію" , – зізналася попвиконавиця.

NK зізналася, що в будні з таким щільним графіком їй доводиться дотримуватися режиму.

"Все, що ми їмо – потім у нас на обличчі" , – вважає співачка.

Каменських пожартувала, що друзі називають її ﻿﻿"занудою", тому що на деякі застілля вона може прийти зі своєю їжею й зовсім не пити.

"Їм зі мною нецікаво" , – сказала Настя.

"Звичайно, мені теж хочеться відсвяткувати, тому на Новий рік даю собі таку можливість" , – пояснила знаменитість.

NK додала, що багаторічною традицією для неї є виступи у новорічних проєктах. Співачці подобається, що її пісні дарують людям свято цього особливого дня.