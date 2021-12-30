У Японії ухвалили заходи боротьби із самотністю

Робоча група уряду Японії з питань самотності та соціальної ізоляції схвалила план допомоги громадянам, які переживають самотність або ізоляцію, повідомляє Укрінформ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на першому засіданні робочої групи наголосив, що цей пріоритетний план стане платформою для уряду в боротьбі з самотністю та ізоляцією.

Зокрема, передбачено створення цілодобової служби психологічних консультацій, що надаватимуться телефоном та у соцмережах, а також проведення заходів, аби такі люди відчували зв'язок із членами місцевої громади.

Уряд вважає, що самотність та соціальна ізоляція — це проблеми, якими може стикнутися кожен, тому суспільство має протистояти цьому разом. Влада також має намір тісніше співпрацювати з громадськими організаціями для подолання цієї проблеми.

Як зазначається, у Японії проблема самотності та соціальної ізоляції загострилася під час пандемії COVID-19, зросла також кількість самогубств.

У лютому в Японії вперше призначили міністра у справах самотності.