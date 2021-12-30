У новорічну ніч стежитимуть за порядком 10 тисяч правоохоронців

У новорічну ніч в Україні забезпечуватимуть порядок приблизно 10 тисяч правоохоронців, у тому числі близько 2 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. Їхні зусилля будуть спрямовані на запобігання випадкам порушення правил дорожнього руху, а також попередження хуліганства, повідомляє Страна UA.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Наша робота буде спрямована на запобігання випадкам порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Дуже багато автомобілів, багато сімей їдуть на відпочинок, до рідних. Ми повинні гарантувати безпеку та надавати допомогу, особливо з огляду на сьогоднішні погодні умови" , - заявив Клименко.

Крім того, за його словами, для постійного моніторингу оперативної обстановки буде організовано роботу ситуаційних центрів підрозділів поліції в областях.

"Інше наше завдання – забезпечити належний контроль та реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Щороку ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, пов'язаних із травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними та часто травмуються" , – сказав голова Нацполіції.

За його даними, святкові заходи новорічної ночі заплановані як мінімум у 500 населених пунктах України.

Крім того, правоохоронці мають намір забезпечувати публічну безпеку та правопорядок під час масових заходів 1 січня 2022 року з нагоди 113-річчя від дня народження Степана Бандери. Заплановано проведення 50 таких заходів, участь у яких, згідно з заявками, братимуть близько 10 тисяч громадян по всій країні.