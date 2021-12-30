Найкращий бій року за версією The Ring

У 2021 році було чимало цікавих поєдинків. Авторитетний журнал The Ring назвав найспекотніше протистояння року, що минає, повідомляє 24 Канал.

Хотілось, щоб цим поєдинком став бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, але ж ні. Видання виділило третю зустріч Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

Британець яскравим нокаутом завершив трилогію у їх протистоянні. У поєдинку було усе, що люблять фанати – ефектні виходи боксерів, 4 нокдауни (по два для кожного) та потужний нокаут. Цей двобій не міг не привернути увагу мільйонів прихильників боксу.

Відзначимо, що раніше WBC вже назвала це протистояння найкращим у 2021 році.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про найкращий бій року