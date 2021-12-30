Ілон Маск заявив, що у космосі вистачить місця всім

Засновник SpaceX, який вже запустив на орбіту близько 1800 супутників, запевнив, що навколо Землі можуть обертатися десятки мільярдів космічних апаратів, повідомляє Сьогодні.

Маск порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з двома мільярдами автомобілів та вантажівок на Землі.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні" , – наголосив мільярдер.

За його словами, кожна орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети, з додатковою оболонкою кожні 10 метрів або близько того далі у космос.

"Це не та ситуація, коли ми блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли і не очікуємо на заборони", – запевнив Маск.

Мільярдер планує запустити на орбіту Землі ще декілька десятків тисяч супутників.

Побоювання у зв'язку з цим, як ми вже писали, раніше висловив голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер.

За його словами, Маск уже контролює більше третини супутників на орбіті, Отже, саме він встановлює правила космічної економіки.