В Івано-Франківській області стався десятий за рік землетрус

Фахівці Головного центру спеціального контролю (ДЦСК) зареєстрували землетрус на території України. Його епіцентр знаходиться у районі селища Білозоріна, Надвірнянського району, що в Івано-Франківській області, повідомляє Обозреватель.

Підземні поштовхи та коливання були зафіксовані у середу, 29 грудня, близько 4 години вечора.

Магнітуда землетрусу склала 2,4 бали за шкалою Ріхтера. Його центр був на глибині 3 км.

﻿За класифікацією землетрусів ці підземні поштовхи відносяться до ледь відчутних. Коливання можуть відчувати лише деякі люди, які знаходяться у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Епіцентр знаходиться в районі селища Білозоріна. Джерело: gcsk.gov.ua

До цього протягом поточного року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів. Останній з них сталася у вівторок, 21 грудня. Воно було несильним – 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Зазначимо, що в нашій країні періодично відбуваються землетруси на Прикарпатті, Закарпатті, Чернівецькій та Тернопільській областях. Іноді вони фіксуються у районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині, оскільки там видобувають корисні копалини. За словами заступника начальника Головного центру спеціального контролю полковника Ігоря Корнієнка, фахівці роблять короткострокові прогнози землетрусів, проте їхня ймовірність низька. Це з тим, що струси земної кори занадто непередбачувані.