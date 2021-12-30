Апарат NASA DART надіслав перші знімки з космосу

Космічний корабель місії DART, запущений для зіткнення з астероїдом у 2022 році, надіслав свої перші фотографії космосу, повідомляє Новий час.

На знімку видно близько десятка зірок на чорному тлі космосу, неподалік місця перетину сузір'їв Персея, Овна та Тельця.

DART – перша у світі випробувальна місія планетарного захисту. Вона продемонструє, що космічний корабель може автономно переміщатися та впливати на відносно невелику астероїд-мету. Це дозволить перевірити, наскільки ефективним є цей метод для відображення дійсно небезпечного астероїда.

Місію DART було запущено 24 листопада. Вчені мали занепокоєння з приводу того, як інструменти будуть реагувати на сильні вібрації запуску і різкий перепад температур. NASA заявило, що оскільки компоненти телескопічного інструменту DART чутливі до рухів, що становлять лише 5 мільйонних часток метра, навіть крихітне зміщення чогось в інструменті може бути дуже серйозним.

Але з камерою місії, яку назвали DRACO, начебто все гаразд. Апарат передав на Землю зображення, зроблені 7 та 10 грудня.

Перший знімок DRACO, зроблений у вівторок, 7 грудня 2021 року, був зроблений на відстані близько 3 млн км (11 світлових секунд) від Землі дуже близько з астрономічної точки зору.

NASA повідомило, що команда навігації DART у Лабораторії реактивного руху використовувала зірки на зображенні, щоб точно визначити, як DRACO був орієнтований, надавши перші вимірювання того, як камера спрямована щодо космічного корабля.

Маючи в руках ці вимірювання, команда DART змогла точно перемістити космічний корабель, щоб направити DRACO на об'єкти, що цікавлять, зірки Messier 38 (M38), також відомі як скупчення Starfish, яке DART зафіксував на другому зображенні, зробленому 10 грудня.

На другому зображенні показані зірки, віддалені від нас на 4200 світлових років / Фото: NASA

Зіркове скупчення, розташоване в сузір'ї Возничого, знаходиться приблизно за 4200 світлових років від Землі. Навмисне захоплення зображень багатьох зірок, таких як M38, допомагає команді охарактеризувати оптичні дефекти зображення, а також відкалібрувати апаратуру. Це важливо для точних вимірювань, коли космічний корабель наблизиться до астероїда Дідім, і DRACO почне фотографувати кінцевий пункт призначення космічного корабля.