Археологи знайшли загадкове поховання принцеси

У Казахстані в каньйоні Каракабак під час розкопок археологи натрапили на поховання дівчини у царському вбранні. Раніше там знайшли стародавнє городище з кам'яними спорудами гунно-сарматського часу, повідомляє УНІАН.

Попередньо дівчину поховали у V-VI століттях нашої ери.

На місці розкопок дослідники виявили кілька кісток, пряслице, золоту обкладку дерев'яної поясної пряжки, залишки головного убору, золоту сережку, бронзове дзеркало, розсип намистин та пронизів, наконечник дротика.

Вважається, що дівчина була іноземкою та належала до кочової еліти. Швидше за все, вона була принцесою.

Сама похоронна споруда являє собою курганоподібний начерк зі шматків вапняку та кременю в діаметрі близько шести метрів.

На думку вчених, могила піддалася розграбуванню. При цьому грабіжники забрали тільки череп дівчини, а золоті артефакти та інші кістки збереглися.