Україна заборонила ввезення п'яти російських дитячих книг

Державний комітет України з телебачення та радіомовлення заборонив ввезення з території Росії кількох дитячих видань, у яких присутня пропаганда РФ.

Про це повідомляється на сайті Держкомітету﻿.

Відмову надано на підставі висновків експертної ради.

Зокрема, під заборону потрапили дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные професии", "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати в Україні. Зазначено, що книги проілюстровано зображеннями силовиків, військових та військової техніки РФ.

Так, у творі "365 сказок и стихов на каждый день" було виявлено вірш, присвячений російським збройним силам, а в книзі "Удивительные факты" виявлено окрему главу, присвячену імператриці Катерині II.

"Експерти визнали, що названі вище видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу"" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо.