Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера

Компанія "УзАвтоМоторс" весь 2021 рік займалася модернізацією свого автоскладального підприємства. В результаті завод в Асаці в наступному році почне випуск двох новинок від Chevrolet на модульній платформі GEM, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Анонсовано, що цими новинками стануть седан Onix і кросовер Tracker другого покоління. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра. Промислове виробництво машин має бути розгорнуто до літа наступного року.

Чекаємо в Україні: Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані

Onix і Tracker будуть вироблятися повним циклом, з варінням і фарбуванням кузовів. Анонсована ступінь локалізації повинна перевищити 50%. Інвестиції в запуск новинок оцінюються на рівні 428 мільйонів доларів.

Ще 191 мільйон доларів витрачено на модернізацію моторного виробництва – тепер підприємство UzAuto Motors Powertrain під Ташкентом зможе виробляти турбодвигуни. Заявлено, що сумарний річний обсяг випуску двох нових моделей перевищить 80 тисяч штук.

Чекаємо в Україні: Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані

Кросовер Chevrolet Tracker офіційно показали два роки тому в Китаї. Очікується, що на початковому етапі машина отримає 1,0-літровий турбований двигун потужністю 125 к.с. в поєднанні з шестиступінчастою АКП. Але анонсована також і більш потужна версія кросовера.

Новий Chevrolet Tracker варто чекати і в українських автосалонах компанії. Раніше представники бренду в Україні згадували, що чекають появи на нашому ринку бюджетного кросовера. Але більше подробиць стане відомо після офіційного початку виробництва.

Чекаємо в Україні: Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані

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