Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера

Компанія "УзАвтоМоторс" весь 2021 рік займалася модернізацією свого автоскладального підприємства. В результаті завод в Асаці в наступному році почне випуск двох новинок від Chevrolet на модульній платформі GEM, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Анонсовано, що цими новинками стануть седан Onix і кросовер Tracker другого покоління. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра. Промислове виробництво машин має бути розгорнуто до літа наступного року.

Onix і Tracker будуть вироблятися повним циклом, з варінням і фарбуванням кузовів. Анонсована ступінь локалізації повинна перевищити 50%. Інвестиції в запуск новинок оцінюються на рівні 428 мільйонів доларів.

Ще 191 мільйон доларів витрачено на модернізацію моторного виробництва – тепер підприємство UzAuto Motors Powertrain під Ташкентом зможе виробляти турбодвигуни. Заявлено, що сумарний річний обсяг випуску двох нових моделей перевищить 80 тисяч штук.

Кросовер Chevrolet Tracker офіційно показали два роки тому в Китаї. Очікується, що на початковому етапі машина отримає 1,0-літровий турбований двигун потужністю 125 к.с. в поєднанні з шестиступінчастою АКП. Але анонсована також і більш потужна версія кросовера.

Новий Chevrolet Tracker варто чекати і в українських автосалонах компанії. Раніше представники бренду в Україні згадували, що чекають появи на нашому ринку бюджетного кросовера. Але більше подробиць стане відомо після офіційного початку виробництва.