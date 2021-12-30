Старі та нові виклики для світової економіки: енергетична криза

Шоки та кризи стали невід’ємними супутниками світової економіки. Різке зростання фінансових, товарних та сировинних ринків після падіння, засилля дешевих грошей та політична нестабільність розбалансували ланцюги постачань і призвели до рекордної інфляції, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі газ та продовольство – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?

Енергетична криза

Через кліматичні зміни у світі почався тренд на "озеленення" енергетики. У 2021 році перехід на відновлювані джерела набув нових обертів.

У ЄС дешеві вугільні електростанції почали заміняти вітряками, які виявилися дуже залежними від погоди. Метеорологи зафіксували зниження швидкості вітру на Півночі Європи, що зірвало плани з виробництва електроенергії.

В умовах підвищення попиту на електрику країнам Євросоюзу довелося купувати більше природного газу, головним джерелом якого є Росія.

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Користуючись хитким положенням ЄС, Москва зменшила постачання газу, аби змусити європейських регуляторів пришвидшити ліцензування газопроводу "Північний потік-2" та схилити країни до укладання довгострокових угод.

Однак шантаж не спрацював. Хоча "Північний потік-2" був готовий ще восени, для введення його в експлуатацію потрібно пройти низку процедур.

Остаточні шанси на сертифікацію взимку трубопровід втратив після виборів у Німеччині. За новою німецькою коаліційною угодою, представники партії "Зелені" взяли під контроль важливі для сертифікації міністерства. Ця політсила послідовно критикує цей проєкт і хоче максимально відтермінувати його запуск.

У Єврокомісії теж не роблять кроків назустріч "Газпрому". Там більше переймаються залежністю від російського газу і розвитком альтернативних джерел енергії. Зокрема, у ЄС запропонували з 2049 року відмовитися від довгострокових газових контрактів, почати спільну закупівлю газу для посилення позицій на ринку та визнати атомну енергію "зеленою".

Доля газопроводу залишається невизначеною. За словами президента Федерального мережевого агентства Німеччини Йохена Хоманна, рішень щодо сертифікації "потоку" в першому півріччі 2022 року точно не буде.

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Проблема сертифікації газопроводу все глибше занурюється в політичне поле. Тепер її намагаються зірвати США, які погрожують проєкту санкціями.

Навряд чи ціни на газ впадуть до запуску "Північного потоку-2", тому Євросоюз увійде у 2022 рік з високою ціною на паливо. Вона зростає щомісяця і, ймовірно, підвищиться ще більше у випадку зниження температури повітря.

Економіка більшості країн ЄС вже багато місяців працює в умовах високих цін на енергоносії, що позначиться на вартості товарів та послуг у 2022 році. Перехід на альтернативні джерела – справа не одного року, тому бізнесу та громадянам доведеться економити енергоносії і сподіватися на теплу зиму.