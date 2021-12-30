Чемпіонат світу з хокею скасували після початку турніру

Молодіжний чемпіонат світу, який проходив у Канаді, скасували через масові спалахи COVID-19. Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею, повідомляє УНІАН.

Відразу три збірні стали жертвами масового зараження коронавірусною інфекцією – це команди США, Чехії та Росії. Їм навіть присудили технічні поразки через те, що вони не прийшли на матч 3-го туру групового етапу.

"Ми скасували турнір, але з січня почнемо працювати над організацією нового. Ми все ще хочемо провести ЧС-2022 і не здається. Можливо, турнір буде в червні, влітку. Вже проведені поєдинки будуть переграні. Непросто зупинити такі змагання з урахуванням телебачення, всіх вкладених грошей. Ми маємо дати їм шанс" , - сказав президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф.

Нагадаємо, що минулий молодіжний чемпіонат світу виграли США.