Відмова від щеплення є зазіханням на життя українців - Зеленський

Посилення негативного впливу коронавірусу вимагає від керівництва України відповідати новітнім рішенням, взявши за основу наукові дані та практику цивілізованих країн. До них належить обов'язкова вакцинація проти COVID-19 низки професій із найбільшим ризиком зараження та передачі небезпечної хвороби іншим, повідомляє Обозреватель.

Такими словами відповів український гарант Володимир Зеленський на петицію так званих антиваксерів. Електронне звернення до президента, яке зібрало понад 25 тисяч підписів, містить заклик скасувати обов'язкову імунізацію для окремого переліку професій із загрозою недопуску на роботу.

У той час як підписанти переконані, що таким чином уряд України порушує конституційні права громадян, в Офісі президента пояснили, що саме відмова від щеплення в умовах форс-мажору, а саме хвилі пандемії, є зазіханням не лише на права українців, а й на їх життя.