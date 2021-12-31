Рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2021 року

Консалтингова компанія Apptopia опублікувала щорічний рейтинг найбільш завантажуваних та прибуткових додатків за підсумками 2021 року, повідомляє УНІАН.

Статистика цілком передбачувано показала, що найпопулярнішим виявився софт, що складається з месенджерів та соцмереж. На першому місці вельми очікувано розмістився популярний сервіс серед молоді TikTok – у нього 656 мільйонів завантажень.

Друге, третє і четверте місця рейтингу займають програми, що належать Meta (колишній Facebook): Instagram, Facebook і WhatsApp у порядку спадання. Їх завантажили 545, 416 та 395 мільйонів разів відповідно.

Решта топ'а виглядає наступним чином:

Найпопулярніші програми 2021 року / Фото apptopia.com

Новачком в цій компанії виявився CapCut – місткий та комфортний відеоредактор для Android-пристроїв. Цей софт належить компанії ByteDance, яка також володіє й TikTok – інструмент оптимізований саме під цей застосунок.