Експівзахисник Шахтаря близький до продовження кар'єри на батьківщині
Експівзахисник Шахтаря та збірної України Марлос близький до продовження кар'єри на батьківщині. Футболіст має пропозиції одразу від трьох бразильських клубів, повідомляє 24 Канал.
За інформацією джерела, 33-річний гравець обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаєнсе і Атлетіко Мінейро.
Також півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.
Кар'єра Марлоса в Україні: коротко
- Шахтар не став продовжувати контракт із Марлосом і після закінчення осінньої частини чемпіонату України надав йому статус вільного агента.
- У 2014 році Марлос поставив підпис у контракті Шахтаря, перейшовши з Металіста. З того моменту виступав виключно за "гірників" та став одним із лідерів команди.
- Марлос провів за Шахтар 287 ігор, у яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- Виступаючи за Шахтар прийняв важливе рішення – змінив бразильське громадянство на українське. Все заради збірної України.