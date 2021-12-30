Експівзахисник Шахтаря близький до продовження кар'єри на батьківщині

Експівзахисник Шахтаря та збірної України Марлос близький до продовження кар'єри на батьківщині. Футболіст має пропозиції одразу від трьох бразильських клубів, повідомляє 24 Канал.

За інформацією джерела, 33-річний гравець обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаєнсе і Атлетіко Мінейро.

Також півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.

Кар'єра Марлоса в Україні: коротко