У Зеленського назвали ключові виклики для влади
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири ключових виклики перед владою України, повідомляє Факти.
"Перший - не закінчена досі війна, невизначеність із позицією Росії з погляду глобальних ринків, тобто загалом європейська безпека", - розповів Подоляк.
Другим викликом, на його думку, є непослідовність зовнішніх партнерів України.
"Один із прикладів (а їх чимало) - Північний потік-2, який суттєво посилив глобальні позиції Російської Федерації", - відзначив він.
Третім викликом Подоляк назвав монополії в енергетиці всередині країни,
"бо щороку ми чуємо ті самі полохання про віялові відключення та ін. І що в державі взагалі багато неприродних монополій із приватним капіталом в основі".
"Четвертий - очевидне викривлення медійного простору. На жаль, медіа не задають позитивного порядку денного. Це не означає, що потрібно весь час хвалити державу. Позитивний порядок денний - це те, чим Україна може стратегічно пишатися: ось ми круто заходимо сюди, тут у нас проблеми, але ми будемо вирішувати їх так", - сказав радник керівника ОП.
Також Подоляк виділив основні реформи, які й надалі запроваджуватимуть.
"Це передусім адміністративна реформа (держава має бути набагато прозорішою та компактнішою), судова реформа, і найважча - антиолігархічна", - перерахував він.
Крім цього, він окремо прокоментував боротьбу з олігархами.
"Країна вийде з "першої антиолігархічної війни" набагато сильнішою та збалансованішою за соціально-економічними інтересами. Вона матиме змінені правила і різко зменшений вплив олігархів. "Антиолігархічна війна" не призведе до того, що в нас зникнуть олігархи чи великі фінансово-промислові групи як явища, які намагатимуться далі втручатися в політику, медіа і т.д. Але ця "війна" на певний відсоток знизить вплив великих бізнесменів на основні політичні процеси в країні", - розповів Подоляк.
Він зазначив, що потім
"будуть наступні конфлікти великого бізнесу з державою, але їхня інтенсивність поступово меншатиме".
"У чому цінність ініціативи Володимира Олександровича? У тому, що він почав хрестовий похід проти олігархів. Підкреслю, не проти олігархів як суб'єктів економічної чи підприємницької діяльності, а проти суб'єктів, які ведуть тіньову політичну діяльність, скуповують частинами державу і визначають неконкурентні правила поведінки", - каже радник керівника ОП.