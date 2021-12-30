У Зеленського назвали ключові виклики для влади

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири ключових виклики перед владою України, повідомляє Факти.

"Перший - не закінчена досі війна, невизначеність із позицією Росії з погляду глобальних ринків, тобто загалом європейська безпека" , - розповів Подоляк.

Другим викликом, на його думку, є непослідовність зовнішніх партнерів України.

"Один із прикладів (а їх чимало) - Північний потік-2, який суттєво посилив глобальні позиції Російської Федерації" , - відзначив він. ﻿

Третім викликом Подоляк назвав монополії в енергетиці всередині країни, "бо щороку ми чуємо ті самі полохання про віялові відключення та ін. І що в державі взагалі багато неприродних монополій із приватним капіталом в основі".

"Четвертий - очевидне викривлення медійного простору. На жаль, медіа не задають позитивного порядку денного. Це не означає, що потрібно весь час хвалити державу. Позитивний порядок денний - це те, чим Україна може стратегічно пишатися: ось ми круто заходимо сюди, тут у нас проблеми, але ми будемо вирішувати їх так" , - сказав радник керівника ОП. ﻿

Також Подоляк виділив основні реформи, які й надалі запроваджуватимуть.

"Це передусім адміністративна реформа (держава має бути набагато прозорішою та компактнішою), судова реформа, і найважча - антиолігархічна" , - перерахував він.

Крім цього, він окремо прокоментував боротьбу з олігархами.

"Країна вийде з "першої антиолігархічної війни" набагато сильнішою та збалансованішою за соціально-економічними інтересами. Вона матиме змінені правила і різко зменшений вплив олігархів. "Антиолігархічна війна" не призведе до того, що в нас зникнуть олігархи чи великі фінансово-промислові групи як явища, які намагатимуться далі втручатися в політику, медіа і т.д. Але ця "війна" на певний відсоток знизить вплив великих бізнесменів на основні політичні процеси в країні" , - розповів Подоляк. ﻿

Він зазначив, що потім "будуть наступні конфлікти великого бізнесу з державою, але їхня інтенсивність поступово меншатиме".