Шевченко в "Дженоа" визначився з першими трансферами

Один з аутсайдерів італійської футбольної Серії А, "Дженоа", домовився про два трансфери найближчим часом. Команда українського тренера Андрія Шевченка одного футболіста викуповує, іншого бере в оренду, повідомляє Обозреватель.

24-річний захисник швейцарського "Янг Бойз" Сільван Хефті коштуватиме клубу з Генуї п'ять мільйонів євро. Цього сезону "Янг Бойз" виступав у Лізі чемпіонів, де набрав п'ять очок у компанії з МЮ, "Вільярреалом" та "Аталантою" і посів останнє місце. Хефті запам'ятався голом у ворота команди Малиновського. Наразі правий захисник проходить медичний огляд у "Дженоа".

А ось 20-річний форвард "Аталанти" Роберто Пікколі буде орендований. За колектив із Бергамо у сезоні 2021/2022 він забив один м'яч у 10 матчах чемпіонату Італії.

Після 19 турів чемпіонату Італії "Дженоа" посідає 18-е місце, на очко випереджаючи "Кальярі" та на п'ять відстаючи від "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка.