На аукціон виставили унікальний Chevrolet Camaro

Незвичайний Chevrolet Camaro 1968 виставили на аукціон Barrett-Jackson в Скоттсдейлі. Унікальність лоту полягає не тільки в історичній цінності, мінімальному пробігу, але й у незвичайній конструкції.﻿, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль є виставковим екземпляром, створеним компанією Chevrolet для автошоу Motorama 1968 року. Він є макетом моделі Camaro 1969 модельного року з взаємозамінною передньою частиною.

Автомобіль є виставковим екземпляром, створеним компанією Chevrolet для автошоу Motorama 1968 року. Джерело: barrett-jackson.com

На виставковому стенді за допомогою електроприводу передня частина машини з двигуном змінювалася з базової шестициліндрової моделі на RS/SS 350 V8 одним натисканням кнопки. Крім того, щоб полегшити відвідувачам виставки процес знайомства з машиною, Camaro зняли двері. Усього таких макетів, що діють, було виготовлено два.

На аукціоні пропонується повний комплект із двома двигунами, але оригінальним є лише V8. Джерело: barrett-jackson.com

На аукціоні пропонується повний комплект із двома двигунами, але оригінальним є лише V8. На жаль, попередній власник не особливо дбав про рядну шістку і викинув її. Однак після 10 років пошуків було знайдено та відреставровано аналогічний двигун у розрізі, який використовувався GM у рекламних цілях.

Автомобіль добре зберігся, але не реставрувався, щоб зберегти оригінальний вигляд 60-х. Джерело: barrett-jackson.com

Автомобіль добре зберігся, але не реставрувався, щоб зберегти оригінальний вигляд 60-х. На одометрі машини лише 4 км.

Аукціон Barrett-Jackson у Скоттсдейлі пройде з 22 по 30 січня 2022 року. Лот пропонується без резервної ціни, а разом з автомобілем переможець також отримає деякі оригінальні креслення та схеми електропроводки для створення виставкового стенда, а також "Сертифікат справжності".