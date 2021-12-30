Зеленський закликав українців привітати близьких електронними поштівками

Президент Володимир Зеленський закликав українців привітати рідних і близьких зі святами електронними дивовижними поштівками, які були створені художниками з різних куточків України, повідомляє Рубрика.

"Ваша увага й теплі слова – це те, чого сьогодні чекають близькі та рідні. Привітайте всіх-всіх, відправивши їм дивовижні поштівки, над якими працювали художники з різних куточків України. Створіть святковий настрій, зробивши всього кілька кліків" , – зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, у мережі Інтернет удруге стартував новорічний проєкт "Дивовижна поштівка", створений з ініціативи дружини президента Олени Зеленської.

Малюнки для поштівок, як і торік, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це "Різдвяний ярмарок", "Тигристий Новий рік" та навіть "Новорічний Zoom". Усі листівки анімовані.

Поштівки викладені у мережі й доступні для надсилання через будь-який месенджер.

Над проєктом "Дивовижна поштівка" працювала креативна агенція Green Penguin за сприяння телеканалу СТБ, який підтримує проєкт другий рік поспіль. За минулі зимові свята українці, які скористалися сайтом, надіслали майже 80 тисяч поштівок.