Путін і Лукашенко оголосили про нові спільні військові навчання
Олександр Лукашенко та Володимир Путін підтвердили плани щодо проведення спільних військових навчань на території Білорусі у 2022 році. Про це було заявлено на офіційній частині їхньої зустрічі в Санкт-Петербурзі, повідомляє Белта.
Лукашенко зазначив, що давно просив Путіна, щоб країни не зупинялися у співпраці в оборонній галузі, у військово-промисловому комплексі.
"Ви мене завжди підтримували в цьому плані. Я ось звернувся до вас, щоб ми не зупиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців, насамперед новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо. Ми це робимо", - Заявив він.
"Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде", - додав Лукашенко.
Путін своєю чергою заявив:
"Як ви і пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать".