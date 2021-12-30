Посол Великої Британії прокоментувала затримку із призначенням голови САП
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала затримку з призначенням нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поганою новиною для Києва, повідомляє Новое время.
"Затримка, що триває, з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора - погана новина для України, яку можна уникнути", - зазначила вона в Twitter.
Дипломат закликала членів відбіркової комісії затвердити переможця та допомогти зміцнити цей «життєво важливий незалежний інститут боротьби з корупцією».
Центр протидії корупції з посиланням на джерела повідомив, що Офіс генерального прокурора
«незаконно розпочав повторну спецперевірку щодо "свого" кандидата на посаду керівника САП». Ідеться про прокурора ОГП Андрія Синюка, який посів друге місце за підсумками конкурсу та претендує на посаду заступника голови САП.