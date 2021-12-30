Посол Великої Британії прокоментувала затримку із призначенням голови САП

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала затримку з призначенням нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поганою новиною для Києва, повідомляє Новое время.

"Затримка, що триває, з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора - погана новина для України, яку можна уникнути" , - зазначила вона в Twitter.

Дипломат закликала членів відбіркової комісії затвердити переможця та допомогти зміцнити цей «життєво важливий незалежний інститут боротьби з корупцією».

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021