ВООЗ заявила про можливість "цунамі" заражень Дельтою та Омікроном

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив про те, що поширення штамів коронавірусу «Омікрон» та «Дельта» може призвести до стрімкого зростання кількості заражень. Його слова наводяться на сайті ВООЗ, повідомляє Дзеркало тижня.

«Наразі «Дельта» та «Омікрон» є подвійною загрозою, яка збільшує кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей. Я дуже стурбований тим, що «Омікрон», більш заразний, циркулює одночасно з «Дельтою», призведе до цунамі випадків захворювання.

Це чинить і буде чинити величезний тиск на виснажених працівників охорони здоров'я та системи охорони здоров'я, які знаходяться на межі краху, і знову руйнує життя та засоби для існування» , - заявив Гебрейєсус.

Він додав, що навантаження на системи охорони здоров'я зростає не лише через нові випадки захворювання, а й через те, що самі медики заражаються. Крім того, за його словами, люди, які не пройшли вакцинацію, набагато більше схильні до зараження, ніж ті, хто щеплення отримав.