Як прискорити роботу смартфона: не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати

Багато користувачів використовують мобільні пристрої для виконання тих чи інших бізнес-завдань. Втім, далеко не завжди ці гаджети мають найсучаснішу і топову начинку, тому питання їх оптимізації та прискорення завжди актуальне, повідомляє УНІАН.

Як наголошують фахівці, аби прискорити роботу смартфона, досить всього-на-всього очистити його від системного сміття та непотрібних файлів. Для цього можна використовувати як вмонтовані, так і сторонні застосунки.

Водночас допомогти в боротьбі з "гальмами" може і банальне відключення автозапуску для деяких застосунків. Позбавивши їх доступу до фонової роботи, користувач має всі шанси відчути суттєве зростання до швидкості роботи свого девайса.

На останок експерти зазначають, що надзвичайно важливо регулярно оновлювати ПЗ [програмне забезпечення] пристрою. До речі, для прискорення роботи нерідко можна вдатися до скидання телефонного апарату до заводських налаштувань.