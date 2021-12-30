Росія звинуватила ЄС у підвищенні напруженості в Європі

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Європейський Союз "власноруч зробив чимало для ескалації напруженості в Європі", у тому числі – створенням формату Східного партнерства, пише Наталья Селиверстова, РИА Новости.

"Євросоюз своїми руками зробив чимало для ескалації напруженості в Європі... У 2009 році винайшов формат Східного партнерства, спрямований на протидію російським інтеграційним ініціативам і таке загалом викроювання для себе сфери впливу на пострадянському просторі", - сказала вона під час брифінгу в четвер.

Захарова вважає, що ЄС міг би зробити більше для запобігання ескалації в Європі та взаємодії з РФ.

"(ЄС) під акомпанемент безпідставних звинувачень закріпив нашу країну у своїх доктринальних установках як стратегічний виклик і чи не головне джерело якихось гібридних загроз для безпеки Євросоюзу... Я хотіла б ще раз наголосити: якби в Брюсселі щиро хотіли, бажали, могли б зробити набагато більше для запобігання розвитку обстановки в Європі за неприйнятним для Росії сценарієм, і не тільки для Росії, а й загалом для розвитку нашої взаємодії по лінії Росія-ЄС. Нічого для цього не було зроблено", - сказала вона.

Також у МЗС РФ закликали ЄС працювати над зміцненням безпеки в Європі через стимулювання України до виконання мінських угод.