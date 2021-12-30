Середня зарплата в АМКУ протягом року значно зросла

Середня зарплата в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) за рік зросла з 15 тис. грн до 21 тис. грн, проте законопроект №5431 про першу частину реформи комітету передбачає подальше зростання зарплат у відомстві, заявила голова АМКУ Ольга Піщанська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні середня зарплата у комітеті - 21 тис. грн. Але це все одно найнижчий рівень серед усіх органів зі спецстатусом", - сказала вона в інтерв'ю.

При цьому вона додала, що законопроект №5431 пропонує змінити підхід до нарахування зарплат аналогічно до інших органів зі спецстатусом, як Рахункова палата, НАБУ, НАЗК.