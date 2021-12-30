Марокко продовжило заборону на польоти в країну
Влада Марокко вирішила продовжити призупинення всіх пасажирських рейсів ще на місяць. Уряд країни також заборонив масові святкування Нового року та ввів нічну комендантську годину, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
Влада Марокко вирішила продовжити призупинення всіх пасажирських рейсів ще на місяць.
Повідомляється, що таке рішення пов'язане із п'ятою хвилею пандемії COVID та новим штамом "Омікрон".
У Національному управлінні аеропортів (ONDA) повідомили, що
"призупинення всіх пасажирських рейсів і з Марокко буде продовжено до 31 січня 2022 року".
Наразі дозволено лише пасажирські перевезення та репатріаційні рейси, які повертають мешканців країни з-за кордону. Решта – заборонені.
Уряд також заборонив масові святкування Нового року та ввів нічну комендантську годину. Фестивалі та культурні заходи заборонені ще з початку місяця.