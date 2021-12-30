СБУ викрила конвертцентр із оборотом у сотні мільйонів гривень

Служба Безпеки України викрила в Києві масштабний конвертаційний центр. За попередніми даними, діяльність "конверту" завдала збитків державному бюджету на сотні млн грн. Ділки отримували кошти, зокрема, завдяки фіктивному продажу пального.

Про це повідомила пресслужба СБУ﻿.

Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми.

Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги зі зберігання речей і документів, зазначили в СБУ.

У ході обшуків правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

Наразі розпочате кримінальне провадження за:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.