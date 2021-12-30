СБУ викрила конвертцентр із оборотом у сотні мільйонів гривень
Служба Безпеки України викрила в Києві масштабний конвертаційний центр. За попередніми даними, діяльність "конверту" завдала збитків державному бюджету на сотні млн грн. Ділки отримували кошти, зокрема, завдяки фіктивному продажу пального.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми.
Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги зі зберігання речей і документів, зазначили в СБУ.
У ході обшуків правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
- печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
Наразі розпочате кримінальне провадження за:
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.